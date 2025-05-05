Даниил Медведев и Мирра Андреева начали подготовку к турнирам в Риме. Фото

Российский теннисист бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев и седьмая ракетка мира Мирра Андреева начали подготовку к турнирам категории «Мастерс» и WTA-1000 в Риме (Италия). 4 мая игроки провели тренировку в столице Италии.

«Мастерс» в Риме стартует 7 мая. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл чилийского спортсмена Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Даниил Медведев тогда дошёл до четвёртого круга, уступив американцу Томми Полу со счётом 1:6, 4:6.

У женщин чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме является вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек, которая в финале обыграла лидера мирового рейтинга из Беларуси Арину Соболенко — 6:2, 6:3.