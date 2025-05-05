Медведев выпал из топ-10 рейтинга ATP, но стал первой ракеткой России. Рублёв уже 17-й

Российский теннисист Даниил Медведев потерял позицию в обновлённом рейтинге ATP. Медведев расположился на 11-й строчке и стал лучшим из россиян. Андрей Рублёв, несколько недель являвшийся первой ракеткой России, потерял девять строчек и теперь располагается на 17‑м месте.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев сохранил вторую строчку. На третьем месте располагается испанец Карлос Алькарас. Норвежец Каспер Рууд, выигравший турнир АТР-1000 в Мадриде, ворвался в первую десятку, оставив за её бортом Рублёва и Медведева.

Рейтинг ATP от 5 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9730.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8085.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4815.

5 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440.

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130.

7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3715.

8 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3635.

9 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550.

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440.

11 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290…

17 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2580…

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1910…

77 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.

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