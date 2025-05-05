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Мирра Андреева осталась на 7-м месте в рейтинге WTA, Диана Шнайдер приблизилась к топ-10

Мирра Андреева осталась на 7-м месте в рейтинге WTA, Диана Шнайдер приблизилась к топ-10
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф.

Лучшей теннисисткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (7). Отметим, что Диана Шнайдер обновила личный рейтинговый рекорд и стала 11-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 118 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 6773.
3 (4). Кори Гауфф (США) — 6603.
4 (3). Джессика Пегула (США) — 6243.
5 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4875.
6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4824.
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781.
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193.
9 (10). Эмма Наварро (США) — 3797.
10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3761.

11 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3023.
20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158.
21 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2150.
28 (29). Анна Калинская (Россия) — 1674.
34 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1469.
50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1132.
52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1088.
57 (54). Полина Кудерметова (Россия) — 1022.
67 (76). Анна Блинкова (Россия) — 917.
85 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814.
98 (97). Эрика Андреева (Россия) — 740.

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