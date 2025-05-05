Мирра Андреева сохранила третью позицию в Чемпионской гонке WTA, лидирует Соболенко

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз — вторая. 17-летняя россиянка Мирра Андреева замыкает тройку лучших. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4905 очков.

2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3284.

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2840.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2813.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 2483.

6 (12). Кори Гауфф (США) — 1948.

7 (16). Элина Свитолина (Украина) — 1536.

8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501.

9 (7). Эмма Наварро (США) — 1477.

10 (6). Аманда Анисимова (США) — 1470.

20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 909.

23 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 778.

29 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 688.

30 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 660.

32 (31). Полина Кудерметова (Россия) — 628.

41 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 521.

43 (47). Анна Блинкова (Россия) — 496.

64 (68). Анна Калинская (Россия) — 368.