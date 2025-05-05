Мирра Андреева сохранила третью позицию в Чемпионской гонке WTA, лидирует Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз — вторая. 17-летняя россиянка Мирра Андреева замыкает тройку лучших. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.
Чемпионская гонка WTA от 5 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4905 очков.
2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3284.
3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2840.
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2813.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 2483.
6 (12). Кори Гауфф (США) — 1948.
7 (16). Элина Свитолина (Украина) — 1536.
8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501.
9 (7). Эмма Наварро (США) — 1477.
10 (6). Аманда Анисимова (США) — 1470.
20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 909.
23 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 778.
29 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 688.
30 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 660.
32 (31). Полина Кудерметова (Россия) — 628.
41 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 521.
43 (47). Анна Блинкова (Россия) — 496.
64 (68). Анна Калинская (Россия) — 368.