Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева сохранила третью позицию в Чемпионской гонке WTA, лидирует Соболенко

Мирра Андреева сохранила третью позицию в Чемпионской гонке WTA, лидирует Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз — вторая. 17-летняя россиянка Мирра Андреева замыкает тройку лучших. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4905 очков.
2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3284.
3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2840.
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2813.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 2483.
6 (12). Кори Гауфф (США) — 1948.
7 (16). Элина Свитолина (Украина) — 1536.
8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501.
9 (7). Эмма Наварро (США) — 1477.
10 (6). Аманда Анисимова (США) — 1470.

20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 909.
23 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 778.
29 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 688.
30 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 660.
32 (31). Полина Кудерметова (Россия) — 628.
41 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 521.
43 (47). Анна Блинкова (Россия) — 496.
64 (68). Анна Калинская (Россия) — 368.

Материалы по теме
Мирра Андреева осталась на 7-м месте в рейтинге WTA, Диана Шнайдер приблизилась к топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android