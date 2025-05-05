Даниил Медведев поднялся в Чемпионской гонке ATP, Алькарас сохранил лидерство

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 16-ю строчку, Андрей Рублёв занимает 23-е место.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, на второе место поднялся финалист «Мастерса» в Мадриде (Испания) британец Джек Дрейпер. Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 5 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 2740 очков.

2 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2290.

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 2275.

4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2000.

5 (24). Каспер Рууд (Норвегия) — 1825.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1685.

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1530.

8 (9). Якуб Меншик (Чехия) — 1530.

9 (12). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1515.

10 (8). Бен Шелтон (США) — 1500.

16 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1100.

23 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 930.

49 (50). Карен Хачанов (Россия) — 510.