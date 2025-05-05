Даниил Медведев поднялся в Чемпионской гонке ATP, Алькарас сохранил лидерство

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 16-ю строчку, Андрей Рублёв занимает 23-е место.
Лидером является испанец Карлос Алькарас, на второе место поднялся финалист «Мастерса» в Мадриде (Испания) британец Джек Дрейпер. Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 5 мая:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 2740 очков.
2 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2290.
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 2275.
4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2000.
5 (24). Каспер Рууд (Норвегия) — 1825.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1685.
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1530.
8 (9). Якуб Меншик (Чехия) — 1530.
9 (12). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1515.
10 (8). Бен Шелтон (США) — 1500.
16 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1100.
23 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 930.
49 (50). Карен Хачанов (Россия) — 510.