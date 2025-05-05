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Сегодня завершилась трёхмесячная дисквалификация Янника Синнера за допинг

Сегодня завершилась трёхмесячная дисквалификация Янника Синнера за допинг
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер больше не является дисквалифицированным игроком. Сегодня, 5 мая, официально закончилось его отстранение за нарушение антидопинговых правил.

На этой неделе Синнер сыграет на первом турнире после трёхмесячной дисквалификации, «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая. Сегодня итальянец проведёт первую официальную тренировку на кортах римского турнира.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец возвращается в ранге первой ракетки мира с преимуществом более чем в 1500 очков над вторым местом.

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