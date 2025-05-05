Первой ракетке мира Арине Соболенко исполнилось 27 лет

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отмечает день рождения. Сегодня, 5 мая, ей исполнилось 27 лет.

За карьеру спортсменка выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых три мэйджора — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а также девять «тысячников». В парном разряде Соболенко имеет шесть титулов, включая два турнира «Большого шлема» — Australian Open (2021) и US Open (2019).

На этой неделе Арина Соболенко впервые в карьере пробила отметку в 11 000 рейтинговых очков, став лишь третьей теннисисткой в истории, которой покорилось это достижение.