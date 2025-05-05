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«Было суждено проиграть во многих матчах». Рууд — о статистике 1-6 в крупных финалах

«Было суждено проиграть во многих матчах». Рууд — о статистике 1-6 в крупных финалах
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как относится к своей статистике крупных финалов. В сумме он сыграл в семи финалах на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема».

«Несмотря на то что я здесь победил, моя статистика в больших финалах всё ещё не очень хороша — 1-6. В моей карьере было много невероятных, замечательных моментов, но, к сожалению, мне было суждено проиграть во многих из этих матчей. Во многих отношениях моя карьера складывается лучше, чем я, возможно, иногда думал, что это возможно.

Конечно, я всегда мечтал выиграть такие турниры, «Шлемы», стать первой ракеткой мира, и я был довольно близок к этому. Но не было такого, чтобы я подавал на матч или крупно вёл в счёте, а потом проиграл. Так что я просто играл с соперниками, которые были лучше меня. Думал, что однажды появится одна возможность и я смогу ею воспользоваться, как в этот раз», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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