Янчук: думаю, Диана Шнайдер уже скоро будет в первой пятёрке мирового рейтинга

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что 21-летняя россиянка Диана Шнайдер в скором времени войдёт в топ-5 рейтинга WTA. На этой неделе Шнайдер обновила личный рейтинговый рекорд, став 11-й ракеткой мира.

«Шнайдер является одной из наших самых перспективных теннисисток. Она уже многого добилась в паре с Миррой Андреевой, здорово играет одиночные матчи, навязывает борьбу ведущим игрокам мира. У неё огромный потенциал, я думаю, что она уже скоро будет в первой пятёрке мирового рейтинга. Она левша, против неё неудобно играть, у неё очень резкие удары», — приводит слова Янчука ТАСС.