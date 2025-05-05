Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Четырёхкратному чемпиону «Шлемов» Карлосу Алькарасу исполнилось 22 года

Четырёхкратному чемпиону «Шлемов» Карлосу Алькарасу исполнилось 22 года
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас празднует день рождения. Сегодня, 5 мая, ему исполнилось 22 года.

За карьеру спортсмен выиграл 18 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых четыре мэйджора — US Open (2022), «Ролан Гаррос» (2024) и Уимблдон (2023, 2024), а также шесть «Мастерсов». В 2022 году Карлос Алькарас стал самым молодым лидером мирового рейтинга в истории мужского тенниса. В 2024-м испанец завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже (Франция).

В нынешнем сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — «пятисотник» в Роттердаме (Нидерланды) и «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Материалы по теме
Первой ракетке мира Арине Соболенко исполнилось 27 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android