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Каспер Рууд: было бы менее удивительно, если бы я выиграл крупный титул в прошлом году

Каспер Рууд: было бы менее удивительно, если бы я выиграл крупный титул в прошлом году
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал свои слова об ироничности выхода в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания) на фоне не самых удачных выступлений в нынешнем сезоне.

«Я всё ещё чувствую, что это немного иронично, да. Если вы посмотрите на мой сезон, был один хороший турнир в Далласе, где я вышел в финал. Помимо этого, было много ранних поражений.

В Мадриде я очень прибавил, и это приятное чувство. Но было бы менее удивительно, если бы я смог выиграть крупный титул в прошлом году. Однако после прошлогоднего «Ролан Гаррос» у меня было довольно много трудных месяцев и не так много хороших результатов, так что ожидание того стоило.

Я смирился с тем, что мне пришлось сделать пару шагов назад, чтобы снова сделать два-три шага вперед. Чувствую, что в Мадриде сделал четыре шага вперёд, так что это прекрасное чувство», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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