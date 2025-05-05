Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Риме, где сыграют Андреева, Шнайдер и другие

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На соревнованиях сыграют российские теннисистки Мирра Андреева (7-я сеяная), Диана Шнайдер (13-я), Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова (21-я), Вероника Кудерметова, Анна Калинская (28-я), Людмила Самсонова (19-я) и Полина Кудерметова.

Сеяные спортсменки пропускают первый круг и начнут турнир со второго. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки соревнований в Риме.

«Тысячник» в Риме пройдёт с 6 по 17 мая. Действующая чемпионка — польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.