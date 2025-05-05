«Было не так много времени». Джек Дрейпер — об игре на грунте в Великобритании

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о трудностях игры на классическом грунте из-за отсутствия кортов с этим покрытием в Великобритании.

«В Англии есть зелёный грунт. Это не то же самое, что красный грунт. Когда мне было 12-14 лет, я путешествовал по Европе и играл на грунтовых кортах, и у меня получалось довольно хорошо. Конечно, там совсем другой уровень, чем в туре.

Думаю, это одно из тех покрытий, которое более специализированное. Ребята растут в Южной Америке, играя на нём, в Испании, многие из них выросли на грунте. В Великобритании з-за погоды и условий гораздо больше хардовых кортов.

Поэтому, когда у меня появляется возможность играть на грунте, я всегда наслаждаюсь этим, потому что, считаю, он подходит моей игре. Я всё ещё учусь играть на нём, потому что у меня было не так много времени на это, когда я был помладше», — сказал Дрейпер.