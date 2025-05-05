«Небольшое давление на меня». Мирра Андреева — о четырёх титулах своего тренера в Риме

Cедьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала забавный пост на личной странице в социальных сетях. Спортсменка сфотографировала стену чемпионов турнира в Риме (Италия), на которой отображены четыре подряд титула испанки Кончиты Мартинес, которая является тренером Андреевой.

«Один за другим, за другим, за другим. Это оказывает небольшое давление на меня», — написала Андреева.

Фото: Соцсети Андреевой

Кончита Мартинес выигрывала престижный турнир в Риме с 1993 по 1996 годы, ещё в 1997-м потерпела поражение в финале. Соревнования в итальянской столице стартуют завтра, 6 мая, и завершатся 17 мая.