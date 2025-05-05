Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Небольшое давление на меня». Мирра Андреева — о четырёх титулах своего тренера в Риме

«Небольшое давление на меня». Мирра Андреева — о четырёх титулах своего тренера в Риме
Комментарии

Cедьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала забавный пост на личной странице в социальных сетях. Спортсменка сфотографировала стену чемпионов турнира в Риме (Италия), на которой отображены четыре подряд титула испанки Кончиты Мартинес, которая является тренером Андреевой.

«Один за другим, за другим, за другим. Это оказывает небольшое давление на меня», — написала Андреева.

Фото: Соцсети Андреевой

Кончита Мартинес выигрывала престижный турнир в Риме с 1993 по 1996 годы, ещё в 1997-м потерпела поражение в финале. Соревнования в итальянской столице стартуют завтра, 6 мая, и завершатся 17 мая.

Материалы по теме
Мирра Андреева осталась на 7-м месте в рейтинге WTA, Диана Шнайдер приблизилась к топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android