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«Любовь моей жизни!» Бойфренд Соболенко поздравил Арину с днём рождения

«Любовь моей жизни!» Бойфренд Соболенко поздравил Арину с днём рождения
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Бразильский автогонщик Георгиос Франгулис поздравил свою возлюбленную, трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, с днём рождения. На личной странице в соцсетях он опубликовал несколько совместных фотографий, сопроводив их милыми подписями.

«С днём рождения, любовь моей жизни! Люблю тебя. Продолжай зажигать, 27 будут ещё лучше!» — написал Франгулис.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Сегодня, 5 мая, Арине Соболенко исполнилось 27 лет. За карьеру спортсменка выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых три мэйджора — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а также девять «тысячников». В парном разряде Соболенко имеет шесть титулов, включая два турнира «Большого шлема» — Australian Open (2021) и US Open (2019).

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