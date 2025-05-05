Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Риме, где сыграют Рублёв, Медведев, Синнер и Алькарас

Стала известна основная сетка турнира категории ATP-1000 в Риме (Италия). На соревнованиях сыграют российские теннисисты Даниил Медведев (10-й сеяный), Андрей Рублёв (16-й), Карен Хачанов (23-й) и Роман Сафиуллин. Впервые после трёхмесячной дисквалификации за допинг на турнире сыграет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сеяные спортсмены пропускают первый круг и начнут турнир со второго. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки соревнований в Риме.

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.