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Парный титул на «тысячнике» в Мадриде стал крупнейшим в карьере Анны Калинской

Парный титул на «тысячнике» в Мадриде стал крупнейшим в карьере Анны Калинской
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26-летняя российская теннисистка Анна Калинская завоевала крупнейший титул в своей карьере на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В парном разряде россиянка победила в дуэте с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

На уровне WTA Анна Калинская завоевала четыре титула в парном разряде — выиграла «тысячник» в Мадриде, «пятисотник» в Санкт-Петербурге (Россия) и два турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) и Портороже (Словения). Стоит отметить, что в одиночке россиянка пока не выигрывала турниры WTA.

Напомним, в мадридском финале Калинская и Кырстя обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс.

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