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Муратоглу — о титуле Осаки: ближе к концу турнира она играла так, как когда была в топ-5

Муратоглу — о титуле Осаки: ближе к концу турнира она играла так, как когда была в топ-5
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Французский тренер Патрик Муратоглу оценил победу четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки на грунтовом турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

«Было много стресса, не было уверенности, она действительно не имела права проигрывать. Она подвергала себя риску, была смелой. Мы провели трёхнедельный тренировочный блок в академии. В Мадриде она была готова с точки зрения тенниса, но не с точки зрения соревновательной практики, ей не хватало матчей. Уровень её игры очень, очень хорош. Ближе к концу турнира она играла так, как когда была в топ-5 рейтинга», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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