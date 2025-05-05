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Арина Соболенко: я очень неприятный человечек на корте. Наверное, стервозная

Арина Соболенко: я очень неприятный человечек на корте. Наверное, стервозная
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что считает себя неприятным человеком на корте.

— У тебя есть стервозность на корте?
— Я могу сказать, что я такой очень неприятный человечек на корте, я прямо гадкая. Ну не гадкая, нет, очень цепкая, с характером. Наверное, стервозная. Короче, стерва, да. Вот так вот, обозвали меня здесь. Наверное, спортивная жадность у меня и цепкость.

— Хорошие девочки играют в теннис хорошо?
— Я думаю, что нужно быть злой. Конечно, ты можешь быть хорошим человеком, хорошей девочкой вне корта, но на корте нужно быть злой, голодной, жадной и очень неприятной, — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

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