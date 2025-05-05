Кузнецова — о форме Каспера Рууда: не знала, что можно носить столько рекламы на одежде

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова удивилась обилию наклеек рекламных спонсоров на форме норвежца Каспера Рууда во время «Мастерса» в Мадриде (Испания).

На футболке теннисиста нанесено шесть наклеек различных спонсоров — на рукавах и посередине.

«Не знала, что можно носить столько рекламы на одежде. И как будто размеры крупные, интересно», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Вчера, 4 мая, Каспер Рууд завоевал дебютный титул на «Мастерсах» и вернулся в топ-10 мирового рейтинга. В финале он одержал победу над британцем Джеком Дрейпером со счётом 7:5, 3:6, 6:4.