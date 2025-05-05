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Эрика Андреева проиграла Варваре Лепченко в первом круге квалификации турнира в Риме

Эрика Андреева проиграла Варваре Лепченко в первом круге квалификации турнира в Риме
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98-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом раунде квалификации она потерпела поражение от американки Варвары Лепченко (119-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Андреева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Лепченко три эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге квалификации Рима Варвара Лепченко сыграет с американской теннисисткой Кэти Волынец.

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