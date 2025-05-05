Арина Соболенко показала, как её поздравили с днём рождения спонсоры и близкие люди

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видео на личной странице в социальных сетях, на котором показала множество букетов цветов и шарики от спонсоров и близких людей. Сегодня, 5 мая, спортсменка отмечает 27-й день рождения.

За карьеру Арина выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых три мэйджора — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а также девять «тысячников». В парном разряде Соболенко заработала шесть титулов, включая два турнира «Большого шлема» — Australian Open (2021) и US Open (2019).