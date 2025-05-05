Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала, как её поздравили с днём рождения спонсоры и близкие люди

Арина Соболенко показала, как её поздравили с днём рождения спонсоры и близкие люди
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видео на личной странице в социальных сетях, на котором показала множество букетов цветов и шарики от спонсоров и близких людей. Сегодня, 5 мая, спортсменка отмечает 27-й день рождения.

За карьеру Арина выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых три мэйджора — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а также девять «тысячников». В парном разряде Соболенко заработала шесть титулов, включая два турнира «Большого шлема» — Australian Open (2021) и US Open (2019).

Материалы по теме
Арина Соболенко: я очень неприятный человечек на корте. Наверное, стервозная
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android