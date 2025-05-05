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«Женский теннис сейчас зрелищный». Рууд — о поддержке Швёнтек после поражения в Мадриде

«Женский теннис сейчас зрелищный». Рууд — о поддержке Швёнтек после поражения в Мадриде
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, почему поддержал вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши после её поражения от Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Вы поддержали Игу Швёнтек, потому что следите за женским теннисом или потому что вы джентльмен и сделали это от чистого сердца?
— Честно говоря, я зашёл в интернет и наткнулся на видео, где она выглядела опустошённой на корте. Конечно, я не был в её голове и не знал, что она чувствует, но подумал, что, возможно, ей нужна поддержка. Поэтому сделал всё возможное, чтобы подбодрить её. Она невероятный игрок, и не только она, я думаю, что женский теннис сейчас очень зрелищный. Соболенко доминирует. Ига уже выиграла пять «Шлемов» в своей молодой карьере. Кори сейчас третья. За ними тремя очень приятно следить и наблюдать. Немного посмотрел вчерашний финал. Мне лично нравятся и Кори, и Ига, потому что, на мой взгляд, они играют очень взрывно, хорошо двигаются для женщин и могут скользить по корту. Мне кажется, здорово, что женщины тоже вывели свои физические способности на новый уровень. Так что да, мне нравится следить за тем, как развиваются их игры. В этом году «Ролан Гаррос» будет непредсказуемым как для мужчин, так и для женщин, — сказал Рууд на пресс-конференции.

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