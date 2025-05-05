Янник Синнер впервые отреагировал на слухи о романе с русской моделью

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые отреагировал на слухи о романе с 31-летней русской моделью Ларой Лието.

«Ко мне проявляют большой интерес, даже вне корта. И я также был очень удивлён, увидев фотографии, на которых нет ничего серьёзного (улыбается). Я не состою в отношениях. Так что если кто-то спрашивает, то всё в порядке», — приводит слова Синнера с пресс-конференции We Love Tennis.

Ранее пару замечали вместе в Монте-Карло (Монако), где живёт Синнер. Лието также наблюдала за тренировками Синнера с трибун корта. Позднее СМИ заметили их целующимися.

Напомним, в 2024 году Янник Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Они объявили об отношениях в мае, в последний раз вместе их видели после US Open — 2024, который Синнер выиграл.