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Янник Синнер ответил, кто из теннисистов общался с ним во время дисквалификации

Янник Синнер ответил, кто из теннисистов общался с ним во время дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, кто из теннисистов общался с ним во время трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я почти ни с кем не общался. Разговаривал с Дрейпером, мы с ним большие друзья, и он приезжал тренироваться со мной. Потом с Сонего. В начале отстранения получил несколько удивительных сообщений от некоторых игроков, в то время как от других, от которых я, возможно, чего-то ожидал, ничего не пришло. Но в конце концов всё нормально, все хотят победить, не было ни одного видеозвонка ни с одним игроком. Но всё будет хорошо. Не хочу называть имена, несмотря ни на что», — сказал Синнер на пресс-конференции.

На этой неделе Синнер сыграет на первом турнире после трёхмесячной дисквалификации — «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

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