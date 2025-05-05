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Синнер: прошлый год был сложным. Месяцами не мог ни с кем поговорить о том, что произошло

Синнер: прошлый год был сложным. Месяцами не мог ни с кем поговорить о том, что произошло
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что месяцами не мог ни с кем поговорить из-за давления после допинг-скандала.

«Прошлый год для меня был очень сложным из-за всего этого давления, я месяцами не мог ни с кем поговорить о том, что произошло. Небольшой перерыв пошёл на пользу, но в то же время сейчас мне приходится заново адаптироваться. Не очень следил за теннисом в начале запрета. Не смотрел Индиан-Уэллс или Майами, знал только результаты», — сказал Синнер на пресс-конференции.

На этой неделе Синнер сыграет на первом турнире после трёхмесячной дисквалификации — «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец возвращается в ранге первой ракетки мира с преимуществом более чем в 1500 очков над вторым местом.

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