Пресс-служба турнира в Риме показала, как Синнера встретили болельщики после отстранения

Пресс-служба турнира в Риме показала, как болельщики встречали первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. На видео публика выкрикивает имя итальянца.

Сегодня, 5 мая, официально закончилось отстранение Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Он выступит на «Мастерсе» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец возвращается в ранге первой ракетки мира с преимуществом более чем в 1500 очков над вторым местом.