Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пресс-служба турнира в Риме показала, как Синнера встретили болельщики после отстранения

Пресс-служба турнира в Риме показала, как Синнера встретили болельщики после отстранения
Комментарии

Пресс-служба турнира в Риме показала, как болельщики встречали первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. На видео публика выкрикивает имя итальянца.

Сегодня, 5 мая, официально закончилось отстранение Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Он выступит на «Мастерсе» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

В 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом. В тур итальянец возвращается в ранге первой ракетки мира с преимуществом более чем в 1500 очков над вторым местом.

Материалы по теме
Янник Синнер впервые отреагировал на слухи о романе с русской моделью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android