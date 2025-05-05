Павел Котов проиграл в первом круге квалификации «Мастерса» в Риме

136-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В первом круге он проиграл итальянцу Джулио Цеппьери со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

В рамках Встречи Котов четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Цеппьери шесть эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Для россиянина это уже четвёртое поражение подряд. Джулио Цеппьери далее встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Риме стартуют 7 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.