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Павел Котов проиграл в первом круге квалификации «Мастерса» в Риме

Павел Котов проиграл в первом круге квалификации «Мастерса» в Риме
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136-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В первом круге он проиграл итальянцу Джулио Цеппьери со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

В рамках Встречи Котов четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Цеппьери шесть эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Для россиянина это уже четвёртое поражение подряд. Джулио Цеппьери далее встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Риме стартуют 7 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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