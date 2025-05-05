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Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Риме

Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Риме
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85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка обыграла испанскую спортсменку Лейре Ромеро Гормас со счётом 6:3, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. В её рамках Рахимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гормас два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Камилла Рахимова встретится с представительницей Канады Викторией Мбоко.

Матчи основной сетки «тысячника» в Риме стартуют 6 мая. Действующей чемпионской соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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