Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Риме

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка обыграла испанскую спортсменку Лейре Ромеро Гормас со счётом 6:3, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. В её рамках Рахимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гормас два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Камилла Рахимова встретится с представительницей Канады Викторией Мбоко.

Матчи основной сетки «тысячника» в Риме стартуют 6 мая. Действующей чемпионской соревнований является Ига Швёнтек из Польши.