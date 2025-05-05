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Синнер ответил, удивлён ли он, что остался первой ракеткой мира после дисквалификации

Синнер ответил, удивлён ли он, что остался первой ракеткой мира после дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, не удивлён ли он, что за время его трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил его никто не смог обойти в рейтинге.

— Янник, вы удивлены, что до сих пор являетесь №1 в мире? Что никто не обогнал вас за три месяца отсутствия?
— Честно говоря, почти не смотрел матчи… особенно в начале. Не следил за Индиан-Уэллсом и Майами. Конечно, я видел результаты. Потому что это нормально. Но за самим теннисом следил мало. Начал снова с Мадрида, пытаясь изучить и понять некоторых игроков… что было очень интересно наблюдать. Некоторые теннисисты боролись немного больше. Появились новые игроки, новое поколение становится всё сильнее и сильнее. Для меня самое важное — это гонка в Турине. Это позволяет понять, как спортсмены выступают в данный момент. Счастлив, что нахожусь в таком положении… но, честно говоря, буду очень рад, если окажусь на третьем или четвёртом месте в мире. Счастлив вернуться сюда и снова играть перед болельщиками. А ещё у меня перед глазами есть цель, к которой я могу стремиться, — сказал Синнер на пресс-конференции.

В рейтинге ATP от 5 мая Янник Синнер занимает первое место с результатом 9730 очков. В активе немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, 8085 очков. У Карлоса Алькараса — 7850.

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