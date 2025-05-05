Синнер ответил, удивлён ли он, что остался первой ракеткой мира после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, не удивлён ли он, что за время его трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил его никто не смог обойти в рейтинге.

— Янник, вы удивлены, что до сих пор являетесь №1 в мире? Что никто не обогнал вас за три месяца отсутствия?

— Честно говоря, почти не смотрел матчи… особенно в начале. Не следил за Индиан-Уэллсом и Майами. Конечно, я видел результаты. Потому что это нормально. Но за самим теннисом следил мало. Начал снова с Мадрида, пытаясь изучить и понять некоторых игроков… что было очень интересно наблюдать. Некоторые теннисисты боролись немного больше. Появились новые игроки, новое поколение становится всё сильнее и сильнее. Для меня самое важное — это гонка в Турине. Это позволяет понять, как спортсмены выступают в данный момент. Счастлив, что нахожусь в таком положении… но, честно говоря, буду очень рад, если окажусь на третьем или четвёртом месте в мире. Счастлив вернуться сюда и снова играть перед болельщиками. А ещё у меня перед глазами есть цель, к которой я могу стремиться, — сказал Синнер на пресс-конференции.

В рейтинге ATP от 5 мая Янник Синнер занимает первое место с результатом 9730 очков. В активе немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, 8085 очков. У Карлоса Алькараса — 7850.