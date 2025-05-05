Стало известно, когда Янник Синнер проведёт свой первый матч после дисквалификации

Первый матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) состоится в субботу, 10 мая.

Синнер во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия).

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.