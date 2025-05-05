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Анна Блинкова вышла в финал квалификации грунтового «тысячника» в Риме

Анна Блинкова вышла в финал квалификации грунтового «тысячника» в Риме
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67-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте она обыграла итальянку Лизу Пигато со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Анна Блинкова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Пигато ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Далее Анна Блинкова встретится с представительницей Румынии Анкой Тодони.

Матчи основной сетки «тысячника» в Риме стартуют 6 мая. Действующей чемпионской соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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