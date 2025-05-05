Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме

Видео: Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Для итальянца турнир станет первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил. Публика на корте встречала Янника бурными аплодисментами.

Синнер во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия).

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.

Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
Видео
Пресс-служба турнира в Риме показала, как Синнера встретили болельщики после отстранения
Сетка турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android