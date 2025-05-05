Видео: Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Для итальянца турнир станет первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил. Публика на корте встречала Янника бурными аплодисментами.

Синнер во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия).

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.