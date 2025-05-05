Видео: Карлос Алькарас получил большой торт на день рождения

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас на день рождения получил большой торт в теннисном клубе Мурсии (Испания). Сегодня, 5 мая, ему исполнилось 22 года.

За карьеру спортсмен выиграл 18 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых четыре мэйджора — US Open (2022), «Ролан Гаррос» (2024) и Уимблдон (2023, 2024), а также шесть «Мастерсов». В 2022 году Карлос Алькарас стал самым молодым лидером мирового рейтинга в истории мужского тенниса. В 2024-м испанец завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже (Франция).

В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — «пятисотник» в Роттердаме (Нидерланды) и «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).