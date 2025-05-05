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Янник Синнер назвал свою цель после завершения трёхмесячной дисквалификации

Янник Синнер назвал свою цель после завершения трёхмесячной дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие цели ставит перед собой после возвращения в тур. Сегодня, 5 мая, официально закончилось его отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Цель — Париж. Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю. Не для того, чтобы кого-то обыграть, а чтобы попытаться пройти первый круг, а потом посмотрим, что получится. Каждый матч труден. Мне приходится держать в голове, что у меня по одному сопернику в день, это очень много, но мы очень спокойны, хорошо физически подготовлены и отдохнули. Это принесёт свои плоды в конце сезона», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер выступит на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Турнир пройдёт с 7 по 18 мая.

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