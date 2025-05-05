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Карлос Алькарас поделился фото с празднования дня рождения с семьёй

Карлос Алькарас поделился фото с празднования дня рождения с семьёй
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с празднования его дня рождения в кругу семьи. Сегодня, 5 мая, ему исполняется 22 года.

Фото: Из социальных сетей Карлоса Алькараса

«Повезло», — подписал снимок Алькарас.

За карьеру спортсмен выиграл 18 титулов WTA в одиночном разряде, среди которых четыре мэйджора — US Open (2022), «Ролан Гаррос» (2024) и Уимблдон (2023, 2024), а также шесть «Мастерсов». В 2022 году Карлос Алькарас стал самым молодым лидером мирового рейтинга в истории мужского тенниса. В 2024-м испанец завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже (Франция).

В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — «пятисотник» в Роттердаме (Нидерланды) и «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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