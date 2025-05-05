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«Упал, чтобы подняться». Андрей Рублёв — о рейтинге после поражения в Мадриде

«Упал, чтобы подняться». Андрей Рублёв — о рейтинге после поражения в Мадриде
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, как справляется с падением в рейтинге после поражения на «Мастерсе» в Мадриде, где он не смог защитить титул.

— Естественно, после поражения в Мадриде ты упал в рейтинге. Легко ли тебе с этим справляться?
 Упал, чтобы подняться. На самом деле, всё хорошо. Это было и так ожидаемо, наверное. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем лучше подниматься. И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле всё получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот «клик» сделать на матчах, чтобы всё сложилось, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Андрей Рублёв, несколько недель являвшийся первой ракеткой России, потерял девять строчек и теперь располагается на 17‑м месте. Россиянин в третьем круге «Мастерса» в Мадриде потерпел поражение от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6).

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