«Упал, чтобы подняться». Андрей Рублёв — о рейтинге после поражения в Мадриде

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, как справляется с падением в рейтинге после поражения на «Мастерсе» в Мадриде, где он не смог защитить титул.

— Естественно, после поражения в Мадриде ты упал в рейтинге. Легко ли тебе с этим справляться?

— Упал, чтобы подняться. На самом деле, всё хорошо. Это было и так ожидаемо, наверное. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем лучше подниматься. И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле всё получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот «клик» сделать на матчах, чтобы всё сложилось, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Андрей Рублёв, несколько недель являвшийся первой ракеткой России, потерял девять строчек и теперь располагается на 17‑м месте. Россиянин в третьем круге «Мастерса» в Мадриде потерпел поражение от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6).