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Анастасия Захарова проиграла в первом круге квалификации турнира WTA-1000 в Риме

Анастасия Захарова проиграла в первом круге квалификации турнира WTA-1000 в Риме
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110-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла в первом круге квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка уступила француженке Леолии Жанжан со счётом 6:2, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. В её рамках Захарова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Жанжан три эйса, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Леолия Жанжан встретится с представительницей Колумбии Эмилианой Аранго.

Матчи основной сетки «тысячника» в Риме стартуют 6 мая. Действующей чемпионской соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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