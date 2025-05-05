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Рублёв — о работе с Сафиным: прогресс есть. Со злостью, с болью, но идёт куда надо

Рублёв — о работе с Сафиным: прогресс есть. Со злостью, с болью, но идёт куда надо
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как продвигается работа с экс первой ракеткой мира, двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

— Как продвигается процесс с Маратом? Как выглядит путь, который он показывает?
— Прогресс есть, тяжело, но есть. Со злостью, с болью, но идёт в ту сторону, куда надо, поэтому посмотрим, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025. На первом совместном турнире, «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублёв проиграл в третьем круге французу Артюру Фису. На «Мастерсе» в Мадриде россиянин не смог защитить титул, уступив Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).

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