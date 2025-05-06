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«Не моя проблема». Рублёв — о первом месте Синнера в рейтинге после дисквалификации

«Не моя проблема». Рублёв — о первом месте Синнера в рейтинге после дисквалификации
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возвращении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в тур после трёхмесячной дисквалификации.

— Сегодня день возвращения Синнера. Каков твой опыт с точки зрения коллеги в этой ситуации?
— Что Синнер тут? Да, классно, он герой, домашний герой. Поэтому я думаю, что для тенниса это большое событие, что «Мастерс» в Италии плюс первый турнир Синнера. Большое внимание привлечёт к турниру, а это для игроков самое главное.

— Ты удивлён, что он смог удержать первое место в рейтинге?
 — Да вообще всё равно, в хорошем плане. Это же не моя проблема. Поэтому нечего удивляться. Он должен либо радоваться, либо удивляться. Или кто-то, кто его обогнать хотел. Я в сторонке, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Янник Синнер и Андрей Рублёв выступят на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований итальянец встретится с победителем встречи Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия). Россиянин сразится с лучшим в матче Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия).

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