Рублёв — о возможной встрече с Фонсекой в Риме: некий тест, которого я жду с нетерпением

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможной встрече с бразильцем Жоао Фонсекой во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В первом круге Фонсека сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии. Победитель сразится с Рублёвым.

— Есть возможность, что ты сыграешь против Фонсеки. Как ты оцениваешь его прогресс после Австралии?

— Посмотрим. Вот снова будет матч, поэтому будет интересно. Мне любопытно будет проверить себя, потому что сейчас нет уверенности, но прогресс есть. И мне интересно самому, что из этого может получиться. Это некий тест для меня, которого я жду с нетерпением. Мне нечего терять, и мне даже интересно, что из этого будет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Напомним, на Australian Open — 2025 Рублёв проиграл Фонсеке в первом круге со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).