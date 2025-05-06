Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — о возможной встрече с Фонсекой в Риме: некий тест, которого я жду с нетерпением

Рублёв — о возможной встрече с Фонсекой в Риме: некий тест, которого я жду с нетерпением
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможной встрече с бразильцем Жоао Фонсекой во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В первом круге Фонсека сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии. Победитель сразится с Рублёвым.

— Есть возможность, что ты сыграешь против Фонсеки. Как ты оцениваешь его прогресс после Австралии?
— Посмотрим. Вот снова будет матч, поэтому будет интересно. Мне любопытно будет проверить себя, потому что сейчас нет уверенности, но прогресс есть. И мне интересно самому, что из этого может получиться. Это некий тест для меня, которого я жду с нетерпением. Мне нечего терять, и мне даже интересно, что из этого будет, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Напомним, на Australian Open — 2025 Рублёв проиграл Фонсеке в первом круге со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Материалы по теме
«Не моя проблема». Рублёв — о первом месте Синнера в рейтинге после дисквалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android