«Странное чувство». Янник Синнер рассказал, как его встретили игроки после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как его встретили игроки после возвращения в тур. В понедельник, 5 мая, завершилась трёхмесячная дисквалификация итальянца.

— Как вас встретили, когда вы вернулись сюда и встретили некоторых игроков, которых вы, возможно, давно не видели?

— В целом для меня это турнир с очень низкими ожиданиями. Так же и в плане результатов. Для меня именно этого не хватает — полной обратной связи, где мой уровень. Это придёт медленно, со временем. После первого матча у меня будет хорошее представление о себе и своём уровне. Был внизу, разговаривал с некоторыми игроками. Сейчас всё хорошо. Но я не видел большинства из них, так что… Это очень странное чувство, опять же, поначалу быть окружённым таким количеством людей и внимания, но приятно вернуться, и я, и моя команда очень счастливы, — сказал Синнер на пресс-конференции.