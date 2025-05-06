Синнер — о дисквалификации: не мог сходить даже на обычный футбольный матч

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что самым трудным для него во время трёхмесячной дисквалификации был запрет на посещение официальных спортивных мероприятий.

— Что было самым трудным за последние три месяца и с каким нетерпением вы ждали возвращения?

— Честно говоря, самым сложным для меня было то, что вначале я не мог смотреть никакой другой вид спорта в реальной жизни.

Не знаю, многие ли в курсе, но, например, я не мог даже сходить на обычный футбольный матч. Хотел поддержать своих друзей в велоспорте или автоспорте. Я не мог туда пойти. Это было самым сложным для меня. Но в целом старался извлечь максимум пользы и быть морально готовым с того момента, как снова начал играть в теннис. И да, я также был очень рад провести некоторое время со своей семьёй, — сказал Синнер на пресс-конференции.