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Синнер — о дисквалификации: не мог сходить даже на обычный футбольный матч

Синнер — о дисквалификации: не мог сходить даже на обычный футбольный матч
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что самым трудным для него во время трёхмесячной дисквалификации был запрет на посещение официальных спортивных мероприятий.

— Что было самым трудным за последние три месяца и с каким нетерпением вы ждали возвращения?
— Честно говоря, самым сложным для меня было то, что вначале я не мог смотреть никакой другой вид спорта в реальной жизни.

Не знаю, многие ли в курсе, но, например, я не мог даже сходить на обычный футбольный матч. Хотел поддержать своих друзей в велоспорте или автоспорте. Я не мог туда пойти. Это было самым сложным для меня. Но в целом старался извлечь максимум пользы и быть морально готовым с того момента, как снова начал играть в теннис. И да, я также был очень рад провести некоторое время со своей семьёй, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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