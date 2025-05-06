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Расписание матчей турнира WTA-1000 в Риме на 6 мая

Расписание матчей турнира WTA-1000 в Риме на 6 мая
Петра Квитова
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Сегодня, 6 мая, в Риме (Италия) начнётся турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на грунтовых кортах итальянской столицы.

Расписание матчей турнира WTA-1000 в Риме 6 мая (время — московское):

Квалификация. Финал:
10:00. Мария Саккари (Греция) — Майя Хвалинска (Польша);
12:30. Камила Рахимова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада);
14:00. Анна Блинкова (Россия) — Анка Алексиа Тодони (Румыния).

1-й круг:
12:30. Джорджа Педоне (Италия, WC) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
12:30. Петра Квитова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния);
14:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Рената Сарасуа (Мексика);
14:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия);
15:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Маккартни Кесслер (США);
16:30. Кимберли Бирелл (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).

На этом турнире титул предстоит защитить польской спортсменке второй ракетке мира Иге Швёнтек.

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