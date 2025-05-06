Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена и Винус Уильямс посетили Met Gala — 2025

Серена и Винус Уильямс посетили Met Gala — 2025
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и её старшая сестра, семикратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс стали гостьями ежегодного благотворительного бала Met Gala.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Savion Washington/Getty Images

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Мероприятие прошло в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Тема — Superfine: Tailoring Black «Безупречное: Чёрный стиль в портновском искусстве». Среди образов — отсылки к эстетике афроамериканской моды середины XX века.

Met Gala — 2025 установил новый рекорд по сборам — $ 31 млн. Стоимость индивидуального билета достигла $ 75 тыс., став самой высокой в истории мероприятия.

Материалы по теме
«Странное чувство». Янник Синнер рассказал, как его встретили игроки после дисквалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android