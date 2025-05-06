Серена и Винус Уильямс посетили Met Gala — 2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и её старшая сестра, семикратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс стали гостьями ежегодного благотворительного бала Met Gala.

Серена Уильямс Фото: Savion Washington/Getty Images

Винус Уильямс Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Мероприятие прошло в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Тема — Superfine: Tailoring Black «Безупречное: Чёрный стиль в портновском искусстве». Среди образов — отсылки к эстетике афроамериканской моды середины XX века.

Met Gala — 2025 установил новый рекорд по сборам — $ 31 млн. Стоимость индивидуального билета достигла $ 75 тыс., став самой высокой в истории мероприятия.