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«Не супертехничный». Эмма Радукану рассказала о работе с новым тренером

«Не супертехничный». Эмма Радукану рассказала о работе с новым тренером
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Чемпионка US Open — 2021, 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась первыми впечатлениями от работы с новым тренером Марком Петчи.

«Он не супертехничный тренер, есть определённые тонкости, как всегда, но от этого я всегда ухожу. Я была очень сфокусированной на технике в прошлом, потому что мне нужно было совершенствоваться в этом аспекте. Но с этого момента речь идёт больше о том, чтобы делать правильные тактические вещи, больше идти на мяч и просто повторять определённые упражнения и шаблоны, которые он очень хорошо подбирает», — приводит слова Радукану Sky Sports.

В первом круге «тысячника» в Риме (Италия) Эмма Радукану сыграет с теннисисткой из квалификации.

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