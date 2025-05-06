Эмма Радукану: в этом сезоне постараюсь снять с себя давление, играть, как мне хочется

Чемпионка US Open — 2021, 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём оптимистичном настрое на сезон-2025.

«Это захватывающе, и правда ощущается как что-то вроде нового старта — в том, как я ко всему подхожу, с людьми, которые меня окружают, с моим мышлением и взглядом на вещи. Я чувствую себя более оптимистично, довольно позитивно настроена насчёт будущего. Просто живу день за днём и стараюсь сохранять стабильность.

В этом сезоне я постараюсь снять с себя давление, играть более агрессивно и так, как мне хочется, чтобы это помогло мне и на других покрытиях», — приводит слова Радукану Sky Sports.