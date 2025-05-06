Кузнецова — о результатах Медведева и Рублёва: верю, что они могут вернуться

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выступлениях российских теннисистов в последнее время.

Впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста. Даниил Медведев сейчас занимает 11-е место, Андрей Рублёв — 17-е.

«Не люблю предсказывать. Я не астролог, не таролог и не гадалка. Хочу лишь пожелать всем нашим ребятам успехов, и девочкам, и мальчикам. Сейчас непростой период. Конечно, мальчики опустились из десятки, но тем не менее занимают очень высокие позиции в рейтинге, что тоже непросто. Подняться в топ-10 — одно, но удержаться там на протяжении долгого времени — это совсем другое, и крайне сложно. Сейчас, конечно, у мальчиков чувствуется определённый спад, но я верю, что они могут вернуться на прежние позиции и даже превзойти их. Всем сердцем за них переживаю и желаю им удачи», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.