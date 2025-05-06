«Психологически очень тяжело». Кузнецова вспомнила финал «Ролан Гаррос» против Сафиной

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от финала Открытого чемпионата Франции — 2009. Тогда Кузнецова обыграла соотечественницу Динару Сафину со счётом 6:4, 6:2.

«Этот матч был довольно давно — если посчитать, то около 16 лет назад. Боже, даже не верится, что прошло столько времени. Первое ощущение после победы было: «Слава богу, это всё закончилось». Конечно, я чувствовала счастье — выиграть финал «Большого шлема», особенно в таком напряжённом матче, было невероятным облегчением.

Колоссальный стресс — играть финалы турниров «Большого шлема», а тем более против своих же, против российских девчонок. Это психологически очень тяжело. Конечно, я была безмерно рада и долго не могла поверить, что это произошло. В моей ситуации, безусловно, радости было больше, чем у Динары. Но это был большой успех и для Российской Федерации — как и другие финалы, в которых участвовали российские спортсменки. Поединок был сложный, прежде всего в эмоциональном плане», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.