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«Психологически очень тяжело». Кузнецова вспомнила финал «Ролан Гаррос» против Сафиной

«Психологически очень тяжело». Кузнецова вспомнила финал «Ролан Гаррос» против Сафиной
Динара Сафина и Светлана Кузнецова
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от финала Открытого чемпионата Франции — 2009. Тогда Кузнецова обыграла соотечественницу Динару Сафину со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2009, суббота. 17:00 МСК
Динара Сафина
1
Россия
Динара Сафина
Д. Сафина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Светлана Кузнецова
7
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова

«Этот матч был довольно давно — если посчитать, то около 16 лет назад. Боже, даже не верится, что прошло столько времени. Первое ощущение после победы было: «Слава богу, это всё закончилось». Конечно, я чувствовала счастье — выиграть финал «Большого шлема», особенно в таком напряжённом матче, было невероятным облегчением.

Колоссальный стресс — играть финалы турниров «Большого шлема», а тем более против своих же, против российских девчонок. Это психологически очень тяжело. Конечно, я была безмерно рада и долго не могла поверить, что это произошло. В моей ситуации, безусловно, радости было больше, чем у Динары. Но это был большой успех и для Российской Федерации — как и другие финалы, в которых участвовали российские спортсменки. Поединок был сложный, прежде всего в эмоциональном плане», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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