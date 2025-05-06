«Психологически очень тяжело». Кузнецова вспомнила финал «Ролан Гаррос» против Сафиной

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от финала Открытого чемпионата Франции — 2009. Тогда Кузнецова обыграла соотечественницу Динару Сафину со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Этот матч был довольно давно — если посчитать, то около 16 лет назад. Боже, даже не верится, что прошло столько времени. Первое ощущение после победы было: «Слава богу, это всё закончилось». Конечно, я чувствовала счастье — выиграть финал «Большого шлема», особенно в таком напряжённом матче, было невероятным облегчением.
Колоссальный стресс — играть финалы турниров «Большого шлема», а тем более против своих же, против российских девчонок. Это психологически очень тяжело. Конечно, я была безмерно рада и долго не могла поверить, что это произошло. В моей ситуации, безусловно, радости было больше, чем у Динары. Но это был большой успех и для Российской Федерации — как и другие финалы, в которых участвовали российские спортсменки. Поединок был сложный, прежде всего в эмоциональном плане», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
- 6 мая 2025
-
11:56
-
11:36
-
11:19
-
11:08
-
10:44
-
10:36
-
10:27
-
09:35
-
09:20
-
07:55
-
00:56
-
00:47
-
00:13
-
00:04
- 5 мая 2025
-
23:41
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
21:58
-
21:44
-
21:29
-
21:18
-
20:58
-
20:11
-
19:42
-
19:30
-
19:03
-
18:53
-
18:43
-
18:31
-
18:17
-
16:20
-
15:28
-
15:04
-
14:36