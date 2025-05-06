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Янник Синнер: есть сомнения относительно того, на каком уровне играю, но я не боюсь

Янник Синнер: есть сомнения относительно того, на каком уровне играю, но я не боюсь
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что сомневается по поводу своего уровня игры после возвращения из дисквалификации.

— Когда вы разыграете своё первое очко, что, по-вашему, будет для вас самым лёгким в начале, а что самым сложным?
— Лучшее, безусловно, снова выйти на корт и увидеть людей, услышать аплодисменты. С другой стороны, есть давление, может быть, есть некоторые сомнения относительно того, на каком уровне я играю, но я не боюсь выходить на корт. Я просто счастлив быть здесь. Думаю, мы сделали всё возможное за эти месяцы, чтобы быть здесь достаточно свежими и готовыми играть, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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